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الإطار التنسيقي يناقش ثلاثة ملفات

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الإطار التنسيقي يناقش ثلاثة ملفات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للإطار تابعته الخليج 365، إن " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم (232) في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية وملف الانتخابات ".
وأضاف ان "الإطار قدم التعازي للشعب العراقي والعالم الإسلامي - بحسب البيان - بـ"ذكرى شهادة سبط الرسول (ص) الإمام الحسين بن علي (ع)".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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