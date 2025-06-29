انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يناقش ثلاثة ملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للإطار تابعته الخليج 365، إن " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم (232) في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية وملف الانتخابات ".

وأضاف ان "الإطار قدم التعازي للشعب العراقي والعالم الإسلامي - بحسب البيان - بـ"ذكرى شهادة سبط الرسول (ص) الإمام الحسين بن علي (ع)".

