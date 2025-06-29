انت الان تتابع خبر قيادي كردي: رواتب كردستان لشهري أيار وحزيران ستصرف غدا الاثنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كريم في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد زيارة وفود من بغداد الى اقليم كردستان ووفد من الاقليم الى بغداد من اللجان المالية والنفطية، تم اتفاق على صرف رواتب موظفي اقليم كردستان التقاعدية بشرط ان الاقليم يسلم نصف الايرادات الداخلية حسب المادة 114 من الدستور العراقي وايضا يسلم 280,000 برميل من النفط".وأضاف كريم، أن "موضوع تسليم النفط يتعلق بالشركات العاملة في إقليم كردستان وحتى استئناف التصدير، فالإشكالية مع الشركات العاملة في الاقليم ولا حتى مع الجانب التركي، فهم موافقون على استئناف تصدير النفط عبرهم ولكن الشركات العاملة تحتاج الى ضمانات قانونية ومالية وتقول ان لديها ديون متراكمة لم تستلمها".

وتابع كريم، "في الـ 19 من الشهر الحالي كان المفروض من المحكمة الاتحادية ان تصدر امرا ولائيا لإرسال رواتب الاقليم ولكن فوجئنا بتقديم الاستقالات، ولكن مصادر قوية جدا من الحكومتين تؤكد بأنه من يوم غد الاثنين سيبدأ صرف رواتب إقليم كردستان للشهر الخامس والسادس".

