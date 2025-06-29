انت الان تتابع خبر مصدر يكشف حقيقة اعتقال محامية شهيرة بمواقع التواصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "لا صحة لخبر اعتقال او توقيف المحامية زينب جواد، وكل ما تم نشره غير صحيح"، مشيرا الى ان "ما حصل هو اشكال بين السيطرة الامنية وسائق العجلة التي تستقلها المحامية اثناء عودتها من اربيلوتم فض الموضوع دون اعتقال".

وخلال الساعات الماضية ضجت مواقع التواصل ووسائل الاعلام المحلية باعتقال المحامية زينب جواد، والتي عرفت بكونها "مدافعة شرسة" عن النساء والعلمانية ووقفت بالضد من قانون الأحوال الشخصية، ودخلت بجدالات ومواقف مضادة مع الكثير من رجال الدين خلال استضافتهم في البرامج التلفزيونية السياسية والاجتماعية.

ومن المعلومات المتداولة في مواقع التواصل ان امن الحشد الشعبي هو من قام باعتقال زينب جواد، فيما تم تداول معلومات وروايات عن اطلاق سراحها فيما بعد، دون وجود معلومات واضحة نتيجة التضارب المستمر في الروايات.