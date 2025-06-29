الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

ضباط من بريطانيا وايران واسيا في حفل تخرج كلية الأركان العراقية (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • ضباط من بريطانيا وايران واسيا في حفل تخرج كلية الأركان العراقية (صور) 1/3
  • ضباط من بريطانيا وايران واسيا في حفل تخرج كلية الأركان العراقية (صور) 2/3
  • ضباط من بريطانيا وايران واسيا في حفل تخرج كلية الأركان العراقية (صور) 3/3

انت الان تتابع خبر ضباط من بريطانيا وايران واسيا في حفل تخرج كلية الأركان العراقية (صور) والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - ووثقت عدسة السومرية لحظات الاحتفال بتخرج دورة الأركان المشتركة 84 والتي اطلقت تحت مسمى "عراق الملتقى"، حيث حضر عشرات الطلاب المشاركين بالدورة بمختلف اصنافهم العسكرية البحرية والجوية والبرية.

كما تظهر الصور وجود طلاب وضباط من خارج العراق مشاركون في الدورة، بينهم ضابط اسيوي، واخر يبدو انه من البحرية البريطانية، فضلا عن ضابط إيراني.

وانطلقت دورة الأركان المشتركة رقم 84 انطلقت في كلية الأركان في الرستمية، في كانون الثاني 2025.


ExtImage-1995920-1710838656.png
ExtImage-5416383-1092521984.png
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا