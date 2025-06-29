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انت الان تتابع خبر ضباط من بريطانيا وايران واسيا في حفل تخرج كلية الأركان العراقية (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ووثقت عدسة السومرية لحظات الاحتفال بتخرج دورة الأركان المشتركة 84 والتي اطلقت تحت مسمى "عراق الملتقى"، حيث حضر عشرات الطلاب المشاركين بالدورة بمختلف اصنافهم العسكرية البحرية والجوية والبرية.
كما تظهر الصور وجود طلاب وضباط من خارج العراق مشاركون في الدورة، بينهم ضابط اسيوي، واخر يبدو انه من البحرية البريطانية، فضلا عن ضابط إيراني.
وانطلقت دورة الأركان المشتركة رقم 84 انطلقت في كلية الأركان في الرستمية، في كانون الثاني 2025.