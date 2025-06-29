انت الان تتابع خبر في الديوانية.. اتهامات باستغلال "حادث سير" انتخابيًا! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت النقابة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تُعلن عن تقديرها العميق للملاكات الطبية والتمريضية التي تعمل بجهد وإخلاص في ظل ظروف صعبة ونظام صحي قديم"، مشيرة الى أن "الأطباء، والممرضين، والفنيين، وجميع العاملين في المجال الصحي، يسعون جاهدين لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى، رغم التحديات والعقبات التي تواجههم".



وأضافت: "نُعبر عن أسفنا العميق لحادث السير المأساوي الذي أدى إلى وفاة عدة أشخاص على طريق السدير ونعزي اهلهم على هذا المصاب الجلل، وندين بشدة استغلال بعض الجهات السياسية لهذا الحادث لصب اللوم على الملاكات الطبية والتمريضية وإدارة دائرة الصحة".

وأشارت الى ان "ذلك يأتي في وقت حساس، حيث يقترب موعد الانتخابات، مما يؤدي إلى تظليل الشارع الديواني وإلقاء اللوم على العاملين في القطاع الصحي، رغم إدراكنا أن الخدمات الطبية في العراق ليست مثالية وأن الملاكات الطبية تعمل في ظروف غير مثالية تشهد شعوراً بالغبن وعدم التقدير".

وأكدت على "ضرورة تحسين الظروف الصحية وتحديث النظام الصحي، من أجل تقديم خدمات صحية أفضل تتماشى مع المعايير العالمية"، مطالبة "الجهات المعنية بتوفير الدعم اللازم والموارد الكافية لضمان سلامة العاملين في المجال الصحي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وفي وقت سابق، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث سير ضخم في الديوانية أدى لاصابة حوالي 10 اشخاص في منطقة السدير، بينما يقوم احد نواب المحافظ بنقل المصابين بعجلته وهو يلوم تأخر وصول الإسعاف.

