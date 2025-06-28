انت الان تتابع خبر الفتلاوي: موقف العراق ثابت من الاعتداء الصهيوني وشكراً لمن جعل "تل ابيب" مضيئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الفتلاوي خلال مداخلة في جلسة البرلمان العربي، تابعتها الخليج 365، أنه " أشدد على موقف العراق ثابت برفضه انتهاك أجواء وسيادته للاعتداء من قبل الكيان الصهيوني حكومة وشعب ومرجعية لضرب أي بلد اخر".

وأشارت الى انه "نؤكد وقوف العراق الى جارة مسلمة تعرضت لعدوان من قبل الكيان المحتل الغاصب، ونرفض بنفس الوقت انتهاك سيادة أي بلد عربي"، مشيرة الى "تضامن العراق مع قطر واحترام سيادتها".

وتابعت: "خلال هذه الازمة برزت عدة مواقف تستحق الإشادة مثل موقف السعودية الذي كان مبكراً وسباقاً وقوياً، وايضاً قطر لأنه برغم ما تعرضت له كانت حكيمة وهادئة وغلبت المصلحة على الردود الانفعالية".

ولفتت الى ان "موقف العراق كان متوازناً وحاول الحفاظ على امنه واستقراره ولجأ الى الطرق القانونية والدبلوماسية ورفض بشكل قاطع انتهاك سمائه واستغلاله لضرب أي دولة".

واختتمت: "كموقف شخصي، شكراً لمن جعلني أرى سماء تل أبيب مضيئة، شكراً لمن كشف اكذوبة ان الكيان لا يقهر، شكراً لمن كشف زيف القبة الحديدية ويبن انها ورقية".