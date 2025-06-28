انت الان تتابع خبر اجتماع كردي سوري امريكي مرتقب في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل موقع المونيتور عن المصادر قولها ان "المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك سيلتقي رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في أربيل، كما من المرجح أن يجتمع أيضاً بقائد قوات سوريا الديمقراطية".

ويسافر باراك إلى أربيل، في الأيام المقبلة، في أول زيارة رسمية له إلى الإقليم، وتم التخطيط لها خلال مكالمة هاتفية، في 9 حزيران، مع بارزاني.

وأضاف أحد المصادر أن "باراك وبارزاني سيبحثان مجموعة القضايا العاجلة المتعلقة بسوريا والعراق وما بعدهما"، التي أثيرت خلال تلك المكالمة، دون الخوض في التفاصيل.

ومن المرجح أن يلتقي باراك أيضاً مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، للمرة الأولى، في أربيل أيضاً، وفقاً للمصادر.

يُذكر أن عبدي يعقد اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى في أربيل بدلًا من سوريا، كما فعل أخيراً مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في نيسان.

وهناك إجماع واسع على أن باراك يتمتع بنفوذ أكبر من أي من أسلافه، نظراً لعلاقاته الوثيقة للغاية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا شك أن باراك أدى دوراً رئيساً في إقناع ترامب بتخفيف العقوبات عن سوريا.

ويأمل الأكراد السوريون أن يتمكنوا من إقناع باراك بدعم بعض مطالبهم على الأقل بالحكم الذاتي الإقليمي عن دمشق.

ويعارض الرئيس السوري، أحمد الشرع، منح الأكراد أي شكل من أشكال الحكم من شأنه أن يُضعف رسمياً قبضة الحكومة المركزية، لكنه منفتح على السماح للمجالس المحلية المنتخبة بإدارة مشاريع التنمية المحلية والمشاريع التي يدعمها المجتمع المحلي.

