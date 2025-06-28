انت الان تتابع خبر العراق في مرحلة ما بعد الحرب: استراتيجيات دبلوماسية لتفادي الأزمات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانتهت مخاطر اتساعها في المنطقة، كان جهد الحكومة واضحًا في تجنيب البلاد من الانجرار إلى دوامة الصراع الاقليمي عبر تحركات دبلوماسية سريعة أجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شملت دول المنطقة والعالم والتي كانت تهدف إلى ابعاد مخاطر الحرب عن العراق خصوصا بعد استخدام اجوائه ممرا تبادل القصف.



التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.