انت الان تتابع خبر الدليمي يعلن مغادرة الحسم والالتحاق بزياد الجنابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدليمي في بيان، "بعد مسيرة من العطاء مع تحالف الحسم استمرت منذ انتخابات مجالس المحافظات، ولقناعتنا بأن بغداد تحتاج لقيادة ترعرعت في ربوعها تعرف معاناة أهلها وتستشعر آلام العاصمة".



وأضاف "بادرنا بمغادرة تحالف الحسم بكل ود ومحبة بعد أن اسند القرار بالحسم لغير ابناء بغداد والالتحاق بالأخ زياد الجنابي ضمن تحالف سيادة والتشريع الذي يضم أغلبية بغدادية حقيقية".

أدناه نص البيان..