انت الان تتابع خبر العراق يتسلّم رئاسة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويُعد هذا التأييد بحسب البيان "ثمرةً للجهود الدبلوماسية المكثّفة التي بذلتها وزارة الخارجية العراقية، من خلال بعثاتها الدائمة وسفاراتها في مختلف أنحاء العالم، ضمن حملة الترشيح التي تعكس التزام العراق الراسخ بقيم ومبادئ حقوق الإنسان".

وأعرب الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد، عن شكره العميق وامتنانه للدول الأعضاء في المجموعة الإقليمية على دعمها، مشيراً إلى أن هذا التأييد يمثل محطة مهمة في مسار الترشيح، ويُضفي مسؤولية مضاعفة على وفد العراق قبيل الانتخابات المقررة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول 2025.

وأكد عبيد في كلمته أمام المجموعة، أن ترشيح العراق لعضوية مجلس حقوق الإنسان يستند إلى ما تحقق من إنجازات وطنية والتدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، فضلاً عن تعاون العراق البنّاء مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، أعلن الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفته رئيس المجموعة لشهر حزيران، أن العراق سيتولى رئاسة مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لشهر تموز 2025، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالدور العراقي الفاعل داخل منظومة الأمم المتحدة، وقد جرت مراسم تسليم الرئاسة وإبلاغ جميع بعثات الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية بذلك رسميًا.

وفي ختام الاجتماع، عبّرت الدول الأعضاء في المجموعة عن تهانيها للعراق على توليه رئاسة المجموعة، معربين عن ثقتهم بقدرته على تمثيل اهتمامات المجموعة وأولوياتها بفاعلية، وفق البيان.