انت الان تتابع خبر السوداني يستقبل المسعودي ويشيد بأداء بعثة الحج العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني، استقبل اليوم، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، وأعضاء الهيئة، وقدّم في مستهل اللقاء تهانيه بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، سائلاً الله تعالى ان يجعله عام رحمة ومغفرة وسلام للعراق وللأمة الإسلامية جمعاء".وبحسب البيان، هنأ رئيس مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء هيئة الحج والعمرة لـ"إحراز الهيئة المرتبة الاولى، وحصد جائزة "لبيتم" للسنة الثالثة على التوالي، كأفضل بعثة حج إسلامية حصلت على التقييم الأعلى بالمعايير والمواصفات المطروحة خلال موسم الحج لهذا العام، وهو يعكس الجهود الكبيرة للبعثة في تقديم افضل الخدمات للحجاج العراقيين، وما يشكله من منجز يدعو للفخر، ويعكس السمعة الطيبة للعراق الذي يمضي نحو التنمية الفعالة في مختلف القطاعات والمجالات".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور الهيئة في نقل الحجاج العراقيين والإيرانيين، الذين تعثرت عودتهم بسبب ما شهدته المنطقة من أحداث، ووجه سيادته بمنح منتسبي الهيئة كتاب شكر وتقدير، لأدائهم المتميز والمتفاني.

وأكد السوداني أن "الحكومة في حالة تخطيط مستمر، وبشكل مدروس لتطوير الخدمة المقدمة، سواء ما يتعلق بالحج، او المناسبات الاخرى الدينية التي ترتبط بالمواطنين"، مبيناً "دعم الهيئة بما تحتاجه لتطوير عملها، ومعالجة التحديات التي تواجهها".

من جانبه، عبر رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة عن شكره لرئيس مجلس الوزراء لدعمه المتواصل، وحرصه على تسهيل عمل الهيئة في موسم الحج والمناسبات الأخرى، مؤكداً أن "الحصول على المركز الأول والتفوق على باقي بعثات الحج الاسلامية، يجعل الهيئة امام مسؤولية أكبر للحفاظ على هذا المستوى من الأداء، وبما يعزز من مكانة البلد، ويضاعف من مستوى الخدمة المقدمة للحجاج العراقيين".