انت الان تتابع خبر الخارجية التركية تعرب عن استعدادها الكامل للتعاون مع العراق بشأن حصته المائية والان مع التفاصيل
وشهد اللقاء تأكيد الجانبين على أهمية تنمية العلاقات العراقيَّة – التركية، وتعميق الشراكة في مختلف المجالات، بما يُسهمُ في تعزيز الاستقرار الإقليمي وخدمة المصالح المتبادلة، بحسب البيان.
كما تناول الجانبان أبرز التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيّما التصعيد العسكري الأخير بين الجُمْهُورية الإسلامية الإيرانية والكيان الإسرائيليّ، حيثُ استعرض السَّفير اللجماوي موقف العراق الرَّافض للتَّصعيد، والدَّاعم لخفض التَّوتُّرات، مُعربًا عن ترحيب بغداد بالمبادرة الأمريكية التي أفضت إلى اتِّفاق وقف إطلاق النار، ومؤكدًا أنَّ هذه الخطوة تُعدُّ بارقة أملٍ نحو التهدئة، وتُعزِّزُ نهج الحوار كسبيلٍ لحلِّ النِّزاعات.
وفي السِّياق ذاته، أكَّد الجانبان موقف البلدين الثابت من الأوضاع في قطاع غزَّة، ودعمهما الكامل لوقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشَّعب الفلسطينيِّ، مُشدِّدين على أهمِّيَّة تفعيل الأدوار الإقليميَّة والدَّوليَّة لدفع مسارات الحُلول السِّلميَّة، بحسب البيان.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية دور العراق وتركيا في دعم جهود التهدئة على الساحة الإقليمية، وضرورة تشجيع استئناف الحوار بين طهران وواشنطن، لما لذلك من أثرٍ مباشرٍ في استقرار المنطقة.
وفي ما يتعلّقُ بملفِّ المياه، أوضحت إكنجي أنَّ تركيا تُواجهُ هي الأخرى انخفاضًا كبيرًا في منسوب المياه أثّر على حصص بعض الدول مثل بلغاريا، مؤكِّدةً أنَّ أزمة المياه لا تخصُّ العراق وحده، بل تُعدُّ تحدِّيًا مشتركًا للمنطقة بأسرها.
وأعربت عن استعداد تركيا الكامل للتعاون مع العراق في هذا المجال الحيويِّ، من خلال التَّنسيق مع الجهات المختصَّة في البلدين، والعمل على إيجاد حُلولٍ مستدامةٍ تحفظُ الحقوق وتُواجهُ التحدِّيات المناخيَّة المتزايدة.