انت الان تتابع خبر الجيل الجديد: حكومة كردستان لديها 23 تريليونا.. وترفض صرف الرواتب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت كتلة الجيل الجديد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الوقت الذي كان شعب كردستان عموماً، والموظفون خصوصاً، ينتظرون من الحكومة المنتهية ولايتها أن تقرِّر في اجتماعها اليوم صرف الرواتب من عائدات النفط والإيرادات الداخلية التي تُجمع من قبل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ظهر رئيس الحكومة المنتهية ولايتها مجدداً على الشاشات، واعترف بفشله وفشل نائبه، وقال بلا خجل إنهم لا يستطيعون صرف الرواتب، رغم توفر 23 تريليون دينار من الإيرادات الداخلية والنفط".



وأضافت: "إنهم يمارسون سرقة وقحة دون أي اعتبار لحياة ومعيشة الناس، ويواصل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها الحديث عن وجود مفاوضات مع بغداد للتوصل إلى اتفاق، في وقت لم تلتزم فيه هذه الحكومة بأيٍّ من الاتفاقات السابقة مع بغداد، ولم تلتزم أيضاً بقرارات المحكمة الاتحادية، سواء فيما يخص تسليم النفط والإيرادات، أو ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين".

واعتبرت ان "تصريحات رئيس الحكومة المنتهية ولايتها تعيد التأكيد مرةً أخرى على أن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني قوتان فاسدتان ومنهارتان، لا يهمُّهما حياة ومعيشة المواطنين، وأن عائدات النفط والإيرادات الداخلية أهم عندهم بكثير من حياة الموظَّفين والمواطنين، وكل جهودهم تنصبُّ فقط على ملء جيوب مسرور بارزاني وقباد طالباني وأحزابهم، وإلا فخلافاً لما قاله رئيس الحكومة، فإن الإيرادات الداخلية وأموال النفط كافية وزائدة لصرف الرواتب".