انت الان تتابع خبر السوداني يشدد على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "السوداني استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، لمناقشة التطورات الإقليمية والملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك".وشدد رئيس الوزراء بحسب البيان، "على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف دوامة العنف وتجنب المزيد من الدمار والمعاناة"، مشيرا الى ان " ضرورة وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين بالقطاع".

من جانبه، أكد الحسان "شكر وامتنان الأمين العام للأمم المتحدة لدور الحكومة العراقية وسياسة رئيس الوزراء التي جنبت العراق آثار التصعيد".