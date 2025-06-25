انت الان تتابع خبر ترامب: اسرائيل تضررت بشدة.. وسنقيم علاقات مع ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ترامب، في تصريحات صحفية، ان "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران جيد جدا"، مشيرا الى ان "إسرائيل أعادت الطائرات أمس التي كانت تنوي قصف إيران".



وأضاف انه "لن نسمح للإيرانيين بتخصيب أي يورانيوم بعد الآن"، مبينا انه "سينتهي بنا المطاف لنوع من العلاقات مع إيران".

وأوضح ان "إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة"، مستدركا بأنه "حققنا انتصارا كبيرا في إيران وما حدث في إيران دمار كامل للمنشآت النووية ولا أعتقد أنهم نجحوا في إنقاذ أي مواد".