انت الان تتابع خبر مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لمكتب المستشار، ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

وأوضح البيان أن "المجلس ناقش مقترح مشروع مذكرة التفاهم والتعاون والتنسيق الأمني البحري بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع الكويتية، والذي تقدمت به اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض، واتخذ المجلس التوصيات المناسبة بصددها" .



وأكد الأعرجي خلال الجلسة، أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة في إقامة علاقات متوازنة وشفافة وصادقة وبالخصوص مع دول الجوار، ومن ضمنها استمرار التعاون والتنسيق بين العراق ودولة الكويت الشقيقة في الملفات والقضايا المشتركة"، مشيراً إلى أن "أمن واستقرار البلدين واحد، وأن البلدين الجارين ينسقان باستمرار لاستدامة أمنهما وأمن المنطقة".

وتابع البيان، "كما جرى مناقشة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التطرف العنيف بين مستشارية الأمن القومي / اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب و وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وأيرلندا الشمالية واتخذ القرار المناسب بشأنها".

