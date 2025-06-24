انت الان تتابع خبر رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل لندن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، ان رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وصل الى لندن تلبية لدعوة رسمية لغرض توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة بخصوص التعاون القضائي والقانوني".

واضاف ان "سفير جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة جعفر الصدر كان في استقبال زيدان".