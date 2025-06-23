انت الان تتابع خبر استقالة المحكمة الاتحادية... شلل قانوني يهدد الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وضعت استقالة ٌ مفاجئة ٌ لتسعةٍ من اعضاءِ المحكمةِ الاتحاديةِ العراقَ أمام فراغٍ دستوريٍ غيرِ مسبوقٍ عطلت فعليا المؤسسةَ القضائيةَ المخولةَ بحسمِ النزاعاتِ وتفسيرِ القوانين. ووصف مختصون وبرلمانيون التقاهم مراسلُ السومرية خطوةَ الاستقالةِ بأنها بمثابةِ "شللٍ في العقلِ القانوني للدولة" وانها فتحت البابَ أمام أزمةٍ شرعيةٍ تطالُ كلَ مفاصلِ النظامِ وعلقت ملفاتٍ سيادية ً على طاولةِ الانتظار