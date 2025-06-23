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استقالة المحكمة الاتحادية... شلل قانوني يهدد الانتخابات

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استقالة المحكمة الاتحادية... شلل قانوني يهدد الانتخابات

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بغداد - ياسين صفوان - وضعت استقالة ٌ مفاجئة ٌ لتسعةٍ من اعضاءِ المحكمةِ الاتحاديةِ العراقَ أمام فراغٍ دستوريٍ غيرِ مسبوقٍ عطلت فعليا المؤسسةَ القضائيةَ المخولةَ بحسمِ النزاعاتِ وتفسيرِ القوانين. ووصف مختصون وبرلمانيون التقاهم مراسلُ السومرية خطوةَ الاستقالةِ بأنها بمثابةِ "شللٍ في العقلِ القانوني للدولة" وانها فتحت البابَ أمام أزمةٍ شرعيةٍ تطالُ كلَ مفاصلِ النظامِ وعلقت ملفاتٍ سيادية ً على طاولةِ الانتظار
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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