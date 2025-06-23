انت الان تتابع خبر العراق يكشف عن تسجيل خروقات متكررة لمجاله الجوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عباس عبيد في كلمة له في المجلس، "استهداف المنشآت النووية يشكل سابقة خطيرة و ما تشهده المنطقة من تطورات تمثل اختبارا حقيقيا للنظام الدولي".

وأضاف أن "الهجوم على إيران يهدد بإشعال حروب إقليمية في المنطقة التي يعاني شعوبها ويلاتها منذ عقود"، مردفا "سجلنا خروقات متكررة لمجالنا الجوي ونرفض مجدداً أستخدامه في النزاع".

يذكر أن الولايات المتحدة استهدفت ليلة الأحد ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. ووصف الرئيس ترامب الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، محذرا من عواقب أكثر خطورة إذا لم توافق طهران على "إنهاء هذه الحرب".