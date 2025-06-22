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العراق يبدي موقفا من تفجير كنيسة في دمشق ويطلق تحذيرا

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العراق يبدي موقفا من تفجير كنيسة في دمشق ويطلق تحذيرا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة: إنها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين".
وأكدت الوزارة، "رفض العراق القاطع لأشكال الإرهاب والعنف كافة التي تستهدف المدنيين ودور العبادة، وجددت موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق".
وحذرت الوزارة من "خطورة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف إثارة الفتنة وزرع الفرقة بين مكونات الشعوب"، مؤكدة، أن "استهداف دور العبادة والمواقع الدينية يُعدّ محاولة خبيثة لضرب النسيج الاجتماعي وجرّ المجتمعات نحو العنف الطائفي، وهو أمر يتطلب مزيدًا من اليقظة والتعاون الإقليمي والدولي لإفشال هذه المخططات".
واختتمت بالقول: "نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
واعلنت وزارة الصحة السورية في وقت سابق من اليوم، مقتل 9 مدنيين واصابة 13 آخرين بتفجير كنيسة مار الياس شرقي العاصمة دمشق.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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