انت الان تتابع خبر الرئاسات تعقد اجتماعا في قصر بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الرئاسات عقدت اجتماعا في قصر بغداد لبحث التطورات في المنطقة".

ووفقا لمصدر مسؤول فان كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، شاركوا في الاجتماع".

