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الرئاسات تعقد اجتماعا في قصر بغداد

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الرئاسات تعقد اجتماعا في قصر بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال اعلام رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الرئاسات عقدت اجتماعا في قصر بغداد لبحث التطورات في المنطقة".
ووفقا لمصدر مسؤول فان كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، شاركوا في الاجتماع".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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