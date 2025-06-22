انت الان تتابع خبر السامرائي لمبعوث الأمم المتحدة: تصاعد الأحداث يستوجب تعزيز التنسيق الأممي مع القوى الوطنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي استقبل في مكتبه بمدينة سامراء، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق محمد الحسان"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، وتداعيات التصعيد الإقليمي الراهن، وسبل تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم جهود الاستقرار والإعمار داخل العراق".

وأكد السّامرائي أن "تصاعد الأحداث في المنطقة يستوجب تعزيز التنسيق الأممي مع القوى الوطنية، من أجل تحصين الوضع الداخلي ودعم جهود بناء الدولة"، مشدداً على "أهمية دعم المجتمع الدولي للمسارات التنموية والإنسانية، لا سيما في المناطق التي عانت من الأزمات الأمنية والاقتصادية".

