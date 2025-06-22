انت الان تتابع خبر إيران تقدم للعراق عرضا مفصلاً لآثار الضربة الأمريكية على "مواقع نووية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى اليوم الأحد الموافق 22 حزيران 2025، بوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ51 لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".ويعد هذا اللقاء الثاني بين الوزيرين خلال فترة الأزمة الراهنة، حيث جرى خلاله بحث آخر التطورات الأمنية في المنطقة، على خلفية الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى المواقع النووية الرئيسية في إيران، وفق البيان، الذي أشار إلى أن عراقجي قدم عرضًا مفصلًا بشأن الآثار التي خلفتها تلك الهجمات، مشيرًا إلى أن بلاده بصدد اتخاذ عدة خطوات في إطار الرد عليها، كما أوضح أن إيران ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة بدعوة من روسيا.

من جانبه، شدد الوزير فؤاد حسين على أهمية تفعيل لجنة الاتصال الوزارية مفتوحة العضوية، التي اقترحها العراق في إطار منظمة التعاون الإسلامي، بهدف احتواء الأزمة وفتح قنوات للحوار، بما يُسهم في الوصول إلى حلول سلمية وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد.

