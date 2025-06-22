اخبار العالم / اخبار العراق

القنصل الإيراني في كربلاء: استهداف إيران قائم على حجج ملفقة

0 نشر
0 تبليغ

القنصل الإيراني في كربلاء: استهداف إيران قائم على حجج ملفقة

انت الان تتابع خبر القنصل الإيراني في كربلاء: استهداف إيران قائم على حجج ملفقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ساداتي في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365: إن "الولايات المتحدة وأوروبا تدعيان أن إيران تتجه إلى السلاح النووي، وهم يعلمون أن فتوى مرجعية الخامنئي تحرم السلاح النووي"، مشيرا إلى أن "الحجج المختلفة التي يمارسها الأمريكان والغرب على إيران حول الملف النووي السلمي للجمهورية واهية ولا أساس لها من الصحة".

وتابع: إن "كوريا الشمالية وإسرائيل والهند يمتلكون أسلحة نووية، وهم ليسوا أعضاءً ولا يسمحون بتفتيش منشآتهم، لكن إيران تسمح بالتفتيش"، لافتا إلى أن "الكيان الصهيوني مشغول باستهداف المدنيين والأطفال الرضع، والجمهورية تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها".

وشكر القنصل الإيراني خلال حديثه "المرجعية العليا والسيد علي السيستاني، وكذلك باقي المراجع في النجف الأشرف وكربلاء، وباقي العالم الإسلامي، وجمهورية العراق حكومةً وشعبا".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا