انت الان تتابع خبر القنصل الإيراني في كربلاء: استهداف إيران قائم على حجج ملفقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ساداتي في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365: إن "الولايات المتحدة وأوروبا تدعيان أن إيران تتجه إلى السلاح النووي، وهم يعلمون أن فتوى مرجعية الخامنئي تحرم السلاح النووي"، مشيرا إلى أن "الحجج المختلفة التي يمارسها الأمريكان والغرب على إيران حول الملف النووي السلمي للجمهورية واهية ولا أساس لها من الصحة".وتابع: إن "كوريا الشمالية وإسرائيل والهند يمتلكون أسلحة نووية، وهم ليسوا أعضاءً ولا يسمحون بتفتيش منشآتهم، لكن إيران تسمح بالتفتيش"، لافتا إلى أن "الكيان الصهيوني مشغول باستهداف المدنيين والأطفال الرضع، والجمهورية تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها".

وشكر القنصل الإيراني خلال حديثه "المرجعية العليا والسيد علي السيستاني، وكذلك باقي المراجع في النجف الأشرف وكربلاء، وباقي العالم الإسلامي، وجمهورية العراق حكومةً وشعبا".