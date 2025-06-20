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السفارة الأمريكية في بغداد: لا تغيير بوضعنا التشغيلي ونتواصل مع القادة العراقيين

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السفارة الأمريكية في بغداد: لا تغيير بوضعنا التشغيلي ونتواصل مع القادة العراقيين

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لم يطرأ أي تغيير على الوضع التشغيلي للسفارة في بغداد والقنصلية العامة في أربيل".
وأضافت أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة التزامًا راسخًا بتعزيز أولويات سياستها في العراق، وتعزيز سيادته، والتواصل مع القادة العراقيين والشعب العراقي".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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