انت الان تتابع خبر السفارة الأمريكية في بغداد: لا تغيير بوضعنا التشغيلي ونتواصل مع القادة العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لم يطرأ أي تغيير على الوضع التشغيلي للسفارة في بغداد والقنصلية العامة في أربيل".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة التزامًا راسخًا بتعزيز أولويات سياستها في العراق، وتعزيز سيادته، والتواصل مع القادة العراقيين والشعب العراقي".

