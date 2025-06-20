انت الان تتابع خبر مندوب العراق في مجلس الأمن: ‌‏نرفض انتهاك الكيان لأجوائنا ولن نكون ساحة لتصفية الحسابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبيد في كلمة بجلسة مجلس الامن، "العراق يدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد إيران وانتهاك سيادة الدول".وأضاف أن "العراق يرفض انتهاك إسرائيل لأجواء العراق، ولن يقبل بأن يكون ساحة لتصفية الحسابات".

وأشار إلى أن "العراق يحذر من جر المنطقة إلى صراع إقليمي، ويدعو لتجنيب المنطقة حربًا كارثية".

