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مندوب العراق في مجلس الأمن: ‌‏نرفض انتهاك الكيان لأجوائنا ولن نكون ساحة لتصفية الحسابات

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مندوب العراق في مجلس الأمن: ‌‏نرفض انتهاك الكيان لأجوائنا ولن نكون ساحة لتصفية الحسابات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال عبيد في كلمة بجلسة مجلس الامن، "العراق يدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد إيران وانتهاك سيادة الدول".

وأضاف أن "العراق يرفض انتهاك إسرائيل لأجواء العراق، ولن يقبل بأن يكون ساحة لتصفية الحسابات".

وأشار إلى أن "العراق يحذر من جر المنطقة إلى صراع إقليمي، ويدعو لتجنيب المنطقة حربًا كارثية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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