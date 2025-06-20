انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يصل إسطنبول للمشاركة في اجتماعي التعاون الإسلامي ووزراء الخارجية العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية، انه "كان في استقبال فؤاد حسين عدد من المسؤولين الأتراك وممثلي وزارة الخارجية التركية".ويأتي انعقاد الاجتماع العربي الطارئ في ظل تصعيد خطير تشهده المنطقة، ومن المقرر أن يناقش فؤاد حسين، خلال الاجتماعين، ومع عدد من نظرائه من الدول المشاركة، الاعتداءات التي شنها الكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتداعيات الإقليمية والدولية المترتبة عليها، في ظل قلق متزايد من احتمالات اتساع رقعة الصراع وتأثيره على أمن واستقرار الشرق الأوسط، وفق البيان.

وسيُؤكد الوزير، بحسب البيان، موقف العراق الثابت الداعي إلى التهدئة، واحترام سيادة الدول، والاحتكام إلى الدبلوماسية بدلًا من العنف والمواجهة، بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي والدولي.

