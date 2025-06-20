انت الان تتابع خبر مجلس عشائر كربلاء يوجه طلبين الى الحكومة والمجتمع الدولي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، "نجدد دعمنا المطلق للمرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني ايمانا بثوابتها ومواقفها الراسخة الحكيمة التي تمثل بوصلة الامة وهويتها الجامعة"، مجديا "باشد العبارات العدوان الإسرائيلي على ايران وشعبها وقيادتها الدينية موضع التقديس والاجلال وقيادتها السياسية والأمنية

العدوان انتهاك سافر للاعراف والقوانين الدولية".

وتابع "تهديدا لاستقرار المنطقة برمتها، نعبر عن رفضنا لاي انتهاك للسيادة العراقية والاعتداء على سماء الوطن"، موضحا ان "هذا تجاوز مرفوض على الامن القومي وكرامة العراق".

ودعا الحكومة الى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بحماية السيادة الوطنية وتقديم شكوى رسمية الى المحالف الدولية والعمل على وقف هذه الاعتداءات فورا"، مطالبا "المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والجامعة العربية ومنظمات التعاون الإسلامي بتحمل مسؤوليتها القانونية والانسان والوقوف بوجه هذا العدوان".

وشدد المجلس "على أهمية وحدة الصف الوطني والوقوف خلف المرجعية دفاعا عن العراق وشعبة ومواجهة كل محاولات زعزعة استقراره وتمزيق نسيجه الاجتماعي"، لافتا الى "اننا سنبقى على العهد ثابتين لا تكسرنا الاهوال ولا التحديات للدفاع عن ارضنا وكرامتنا ومقدستانا واشقاؤنا".

