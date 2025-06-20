انت الان تتابع خبر بضمنها مستخدمو التواصل الاجتماعي ومثيري الفتن.. قرارات قضائية لمحاسبة هذه الفئات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان التقى اليوم الجمعة، بالقضاة المختصين بمكافحة الأرهاب والامن والجرائم المهمة في رئاسة محكمة استئناف نينوى بحضور رئيس الاستئناف رائد حميد ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل والقيادات الامنية من مختلف الاختصاصات".

واكد السيد رئيس المجلس "على ان وحدة العراق وسيادته وامنه خط احمر"، مشددا على "ضرورة التعاون بين القضاء والأجهزة المختصة بفرض الامن على اتخاذ الاجراءات القانونية الشديدة بحق كل من يخالف القانون بإثارة الفتنة بين ابناء المجتمع الواحد او من يروج لشائعات كاذبة تمس النظام السياسي الديمقراطي للدولة".

واضاف ان "الحفاظ على الامن واجب يقع على عاتق الجميع كلا حسب اختصاصه"، موعزا "بمتابعة من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سلبي للاساءة إلى الدولة وحرف الحقيقة الموجودة على ارض الواقع".

وجاء ذلك على هامش زيارة سيادته يوم امس مقر محكمة استئناف نينوى وافتتاحه المبنى الجديد لمحكمتي البداءة والأحوال الشخصية في الموصل ومنتدى القضاة.