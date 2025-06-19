انت الان تتابع خبر العراق "قلق" إزاء احتمال انتشار المواد الإشعاعية في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في بيان نقله مكتبه وورد لـ الخليج 365، أنه "في ظل التصعيد العسكري الخطير بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يتضمن استهداف المنشآت والمرافق النووية والعسكرية، يعرب العراق عن قلقه البالغ إزاء المخاطر الجسيمة المحتملة من انتشار المواد الإشعاعية في المنطقة".وأضاف، أن "استمرار هذه الحرب لا يهدد أمن الدول المجاورة فحسب، بل يهدد أيضًا بحدوث كوارث صحية وبيئية على نطاق عالمي".

وأكد، أن "استعداد الحكومة العراقية للتعاون مع جميع الأطراف لاحتواء هذه الأزمة وتجنيب الشعوب ويلات الحرب ومنع الانجرار إلى توسيع نطاق الصراع".

وحذر الاعرجي، من أن "استمرار هذا الصراع قد يجر المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباها"، مبينًا "ندعو المجتمع الدولي، ممثلًا بمجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى التحرك العاجل والسريع لدرء وقوع كارثة إنسانية".

