انت الان تتابع خبر الخارجية توجه دعوة "هامة" للعراقيين في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "في ظل استمرار التوترات الأمنية الراهنة في عدد من مدن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نتيجة الاعتداءات المتكررة من قبل الكيان الإسرائيلي، تهيب وزارة الخارجية بأبناء الجالية العراقية المقيمين في إيران ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنّب الأماكن التي يُحتمل أن تكون أهدافًا محتملة لتلك الاعتداءات".ودعت، المواطنين العراقيين إلى "متابعة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، والتواصل مع سفارة جمهورية العراق في طهران والقنصليات العراقية في المدن الأخرى عند الحاجة أو في الحالات الطارئة".

وأكدت الوزارة "حرصها على سلامة الجالية العراقية وتواصلها المستمر مع البعثات الدبلوماسية لتقديم الدعم اللازم في هذه الظروف الاستثنائية".

