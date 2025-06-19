انت الان تتابع خبر العميري يطالب باجتماع "سياسي" والمشهداني يعارض.. ما علاقة ذلك باستقالة القضاة؟ (وثائق) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت مطالبة العميري، قبيل الجلسة التي عقدت اليوم بشأن قضية خور عبد الله وتم تأجيلها إلى يوم 25 حزيران الجاري.وبحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، فإن المشهداني أكد أن الدعوة لهذا الاجتماع تتسبب بتدخلات سياسية قد تمس جوهر استقلال السلطة القضائية.

يذكر أن أنباءً أشارت إلى تقديم 9 قضاة من المحكمة الاتحادية العليا، استقالاتهم دون بيان الأسباب.

ادناه الوثائق: