انت الان تتابع خبر انطلاق اول مساندة عراقية لإيران في الحرب مع الكيان (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، ان شحنة من الدواء والمستلزمات الطبية انطلقت من البصرة لنصرة الشعب الإيراني.وأوضح ان المبادرة عبر وزارة الصحة العراقية كما ساهمت فيها العديد من مذاخر الادوية الاهلية.

وفي وقت سابق أعلن السوداني وقوف العراق بإمكاناته الى جانب الشعب الإيراني لتقليل اثار الحرب، فيما تشير المعلومات الى وجود نقص في الغذاء أيضا اضطر بعض الإيرانيين الى اللجوء للعراق للتسوق.