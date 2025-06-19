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انطلاق اول مساندة عراقية لإيران في الحرب مع الكيان (صور)

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انطلاق اول مساندة عراقية لإيران في الحرب مع الكيان (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل الخليج 365، ان شحنة من الدواء والمستلزمات الطبية انطلقت من البصرة لنصرة الشعب الإيراني.

وأوضح ان المبادرة عبر وزارة الصحة العراقية كما ساهمت فيها العديد من مذاخر الادوية الاهلية.

وفي وقت سابق أعلن السوداني وقوف العراق بإمكاناته الى جانب الشعب الإيراني لتقليل اثار الحرب، فيما تشير المعلومات الى وجود نقص في الغذاء أيضا اضطر بعض الإيرانيين الى اللجوء للعراق للتسوق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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