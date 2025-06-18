بغداد وعمان يناقشان مقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية العرب

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بغداد - ياسين صفوان - وتناول الاتصال "تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد المتواصل، لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما ينجم عنه من تهديدات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط"، وأكد الجانبان رفضهما لأي تصعيد جديد، وضرورة العمل المشترك لاحتواء الأزمة ومنع توسّعها.

كما بحث الوزيران "التحضيرات الجارية للمشاركة في اجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقده في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل"، وأكدا أهمية تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء بما يسهم في تبني موقف إسلامي موحّد إزاء التصعيد الخطير.

وفي هذا السياق، جرت مناقشة مقترح عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول العربية على هامش أعمال المؤتمر، لبحث سبل التحرك العربي الجماعي لوقف التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة ومصالح شعوبها، وفق البيان.