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السّامرائي يؤكد أهمية تطوير العلاقات العراقية التركية

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السّامرائي يؤكد أهمية تطوير العلاقات العراقية التركية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي استقبل، في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء، سفيرَ الجمهورية التركية لدى العراق أنيل بورا إنان"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".
وأضاف ان "اللقاء تناول التطورات المتسارعة في المنطقة".
وشدّد السّامرائي "على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، بما يحفظ أمن العراق واستقراره، ويُسهم في تجنيب شعوب المنطقة تبعات الأزمات المتلاحقة".
وأكّد "أهمية تطوير العلاقات العراقية التركية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بما يخدم شعبي البلدين ويعزّز أواصر التعاون البنّاء في مختلف المجالات".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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