الأمم المتحدة تشيد بدور العراق في إدارة الأزمات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، انه "جرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الحرب الدائرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني، وما تشهده من تطورات متسارعة. إذ أكد الجانبان، أن ما يحدث يُعدّ خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".وجدد الأعرجي، "موقف الحكومة العراقية الرافض بشكل قاطع لاستخدام أجواء العراق أو أراضيه في الاعتداء على دول الجوار أو أي طرف إقليمي، مشيراً إلى أن العراق قدّم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الخروقات التي ارتكبها الكيان الصهيوني".

من جهته، اشاد الحسان، "بالدور الذي تلعبه الحكومة العراقية في إدارة الأزمات من خلال الحنكة الدبلوماسية والسياسية، معتبراً أن العراق يمثل مفتاحاً مهماً للحلول السلمية في المنطقة".

