انت الان تتابع خبر جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة العراق... وغياب نيابي لافت! والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وشهدت الجلسة الاستثنائية لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة العراق غيابا لافتا لعدد من النواب،ما دفع الحاضرين إلى توجيه انتقادات حادة حول هذا الموقف غير المسؤول. وقال نواب لمراسل السومرية إن عدم الحضور تقليل من أهمية قضية وطنية حساسة تمس السيادة والأمن الوطني، مطالبين بضرورة تفعيل دور البرلمان بشكل حقيقي ورفض التعامل مع القضايا المصيرية بنمط الاستعراض الإعلامي فقط.