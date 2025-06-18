انت الان تتابع خبر بغداد وباريس يؤكدان أهمية عدم توسع رقعة الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية العراقية في بيان، "تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد الخطير الناتج عن الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد الجانبان خلال الاتصال "تطابق وجهات النظر بشأن خطورة الوضع الراهن"، وشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف العمليات العسكرية من جميع الأطراف، محذرين من أن استمرار التصعيد سيقود إلى أزمات دولية أوسع، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الإنساني.

كما جرى التأكيد على "أهمية الحيلولة دون توسع رقعة الحرب أو انجرار أطراف دولية وإقليمية إضافية إليها، بما يهدد الأمن والاستقرار العالميين".

وشدد حسين على "ضرورة أن تضطلع الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بدور مباشر وفعّال في الدفع نحو وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات".

كما اتفق الطرفان على "أهمية تنسيق المواقف الدولية لدعم المسار التفاوضي، باعتباره السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة والعالم تداعيات خطيرة لا تُحمد عقباها".