اخبار العالم / اخبار العراق

الكشف عن حقيقة مغادرة موظفي الأمم المتحدة للعراق

0 نشر
0 تبليغ

الكشف عن حقيقة مغادرة موظفي الأمم المتحدة للعراق

انت الان تتابع خبر الكشف عن حقيقة مغادرة موظفي الأمم المتحدة للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة المتحدة في العراق "يونامي" سمير غطاس للسومرية نيوز، تعليقاً على أنباء متداولة حول توجه موظفي البعثة الأممية إلى البصرة للخروج نحو الكويت، إن "هذا الخبر غير صحيح".
وأضاف أن "الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة الذي كان في نيويورك للاحاطة الدورية لمجلس الأمن الاسبوع الماضي قد عاد إلى بغداد".
وتشهد المنطقة توتراً عالياً بعد مهاجمة إسرائيل لإيران ورد الأخيرة بضربات صاروخية مستمرة.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا