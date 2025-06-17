انت الان تتابع خبر الكشف عن حقيقة مغادرة موظفي الأمم المتحدة للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة المتحدة في العراق "يونامي" سمير غطاس للسومرية نيوز، تعليقاً على أنباء متداولة حول توجه موظفي البعثة الأممية إلى البصرة للخروج نحو الكويت، إن "هذا الخبر غير صحيح".

وأضاف أن "الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة الذي كان في نيويورك للاحاطة الدورية لمجلس الأمن الاسبوع الماضي قد عاد إلى بغداد".

وتشهد المنطقة توتراً عالياً بعد مهاجمة إسرائيل لإيران ورد الأخيرة بضربات صاروخية مستمرة.