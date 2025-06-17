انت الان تتابع خبر المالكي للسفير الإيراني: العراق يدين العدوان ويؤكد دعمه للجمهورية الإسلامية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما العدوان الصهيوني الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يمثله من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة".وجدد رئيس ائتلاف دولة القانون: "إدانته الشديدة لهذا العدوان الغاشم، مؤكداً أن هذه الأعمال الاستفزازية تشكل تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة تهدد السلم الإقليمي والدولي، وتتنافى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المالكي: " أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة، وضرورة اعتماد الحوار والتفاهم سبيلاً لحل الأزمات، مشدداً على وقوف العراق إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة أي اعتداء يهدد أمنه وسيادته".

من جانبه، ثمن السفير الإيراني موقف السيد المالكي الداعم لحق إيران في الدفاع عن أمنها، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التشاور المشترك في ظل التطورات الراهنة.