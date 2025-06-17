انت الان تتابع خبر برلماني: مخرجات جلسة اليوم ستكون مساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي في تصريح للسومرية نيوز: إن "البرلمان سيؤكد خلال جلسة اليوم التداولية على موقف العراق المساند للجمهورية الإيرانية حكومةً وشعبًا"، مشيرا إلى "ضرورة اتخاذ موقف لرفض المشاريع الصهيونية في المنطقة".وتابع: إن "الدول العالمية مطالبة باتخاذ موقف دولي لإيقاف الحرب الصهيونية والعودة إلى الحلول الدبلوماسية"، لافتا إلى أن "توسع الحرب الحالية قد يؤدي إلى إحراق العالم بأكمله".

وأضاف: إن "مجلس النواب يؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة في دعم ومساندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".