انت الان تتابع خبر الأعرجي والسفير الفنزويلي على طاولة واحدة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مستشارية الامن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما الحرب الدائرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم".

وأكد الجانبان، "إدانة ورفض حكومتي العراق وفنزويلا للاعتداءات التي يشنها الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرين ذلك خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وتهديدًا للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد الأعرجي خلال اللقاء "على موقف الحكومة العراقية الثابت من رفض أي انتهاك لسيادة العراق وأجوائه، مشيرًا إلى أن "العراق قد اتخذ إجراءات رسمية بهذا الخصوص، ويدعو جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها والسعي لوقف النزاع وإنهاء دوامة العنف".

من جهته، أعرب ارتورو "عن إدانة بلاده لأعمال قتل المدنيين، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور المحوري للعراق في منطقة الشرق الأوسط، ومساعيه الحثيثة لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة عبر الحوار البنّاء والحكمة السياسية التي تتحلى بها القيادة العراقية".