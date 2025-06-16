انت الان تتابع خبر السوداني وبن زايد يؤكدان على ضرورة ايقاف العدوان الصهيوني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".وتناول الاتصال، وفق البيان، "مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعيات العدوان الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية وانعكاسه على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بجانب رفض خرق الأجواء العراقية الذي يمثل انتهاكاً للسيادة وتجاوزاً على القوانين والمواثيق الدولية".

وأكد على "ضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي، وبين الدول العربية والاسلامية، واستمرار التواصل والتعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات الراهنة وحماية أمن واستقرار دولها، مشيرا الى أهمية ايقاف العدوان الصهيوني ودعم مسار المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والولايات المتحدة".