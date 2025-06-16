انت الان تتابع خبر إيطاليا تؤكد دعمها للعراق بعد تطورات المنطقة وتطلق تحذيرا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى يوم الاثنين الموافق 16 حزيران 2025، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، تم خلاله بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الحاصل في المنطقة".وعبّر الوزير الإيطالي عن "قلق بلاده إزاء التطورات المتسارعة في الإقليم، مؤكداً دعم إيطاليا لأمن واستقرار العراق، وحرصها على تبادل المعلومات ووجهات النظر بشأن الحرب الجارية. كما حذر من أن استمرار التصعيد العسكري قد يفضي إلى عواقب خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي".

وأوضح تاياني أن "إيطاليا تبذل جهوداً مكثفة لإعادة كل من إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، محذراً من أن اتساع نطاق الحرب وتعدد أهدافها قد يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة. وأشار إلى أن بلاده تنسق مع الشركاء الأوروبيين من أجل ممارسة الضغوط الدبلوماسية الهادفة إلى التهدئة ووقف التصعيد".

من جانبه، أعرب فؤاد حسين عن شكره لإيطاليا على دعمها المتواصل للعراق واستقراره، مؤكداً أهمية وقف الهجمات العسكرية من جميع الأطراف، وضرورة الحفاظ على حياد العراق وإبعاده عن ساحة الصراع، وفق البيان.

وشدد حسين على أن "خرق الأجواء العراقية من قبل إسرائيل أو أي طرف آخر يمثل انتهاكاً غير مقبول للسيادة العراقية، ويشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي. كما حذر من أن توسع رقعة الحرب، لا سيما إذا وصل إلى إغلاق مضيق هرمز، قد يؤدي إلى أزمة عالمية في قطاع الطاقة ويُلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي".

