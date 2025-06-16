انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران ويدعو لوقف العدوان ومنع اتساع الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني، استقبل اليوم عدداً من رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الآسيوية والأمريكيتين العاملة في العراق، وسفيري استراليا وتركيا".وأكد السوداني، أن "حكومة الاحتلال الصهيوني لا تعترف بالقوانين الدولية والانسانية وترتكب الجرائم والمجازر منذ احداث 7 أكتوبر"، مشيراً إلى "فشل المجتمع الدولي، الذي تقع على عاتقه مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن "العراق يحث المجتمع الدولي والولايات المتحدة بأخذ دورها في إيقاف هذا العدوان واعتماد الحل السلمي من خلال إعادة المفاوضات"، مؤكداً "بذل العراق جهوداً كبيرة لإيقاف العدوان من خلال إجراء اتصالات عديدة مع قادة ووزراء خارجية دول العالم".

وعبر السوداني عن "التضامن الكامل مع إيران التي تمثل دولة اقليمية مهمة ذات سيادة، وعضواً في المجتمع الدولي وإدانته للعدوان الصهيوني عليها، كونه يعد تهديداً للأمن والسلم، واستقرار وأمن العراق، وأن خرق القوانين من قبل الكيان بهذا الشكل ستكون له نتائج سلبية"، مشدداً على "رفض أي خرق للسيادة العراقية، وهو ما تجسد بتقديم شكوى رسمية للهيئات الدولية والأممية".

وشدد السوداني على أن "الكيان الصهيوني يسعى الى توسيع رقعة الحرب بالمنطقة من اجل رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط"، مؤكداً "حق ايران في الدفاع عن نفسها وفق قوانين الأمم المتحدة".

