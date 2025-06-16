انت الان تتابع خبر عبر السومرية.. برلماني يكشف ملفات جلسة الغد: التسليح والاتفاق الأمني مع واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في حديث للسومرية نيوز: إن "جلسة يوم غد ستكون نقاشية وقد تفضي إلى اتخاذ توصيات أو حتى قرارات، ونحن نسعى لذلك"، مشيرا إلى أنه "سيُطرح ملف القدرات العسكرية العراقية وهل توجد قيود فيما يتعلق بشراء الأسلحة من مناشئ مختلفة".وتابع: "سأطرح بشكل خاص ملف انسحاب العراق من الاتفاقية الأمنية وإنهاء العمل بها لعدم وجود أي امتيازات تحمي العراق، فهي مجرد تكبيل سياسي للبلد"، موضحا أن "إصدار قرارات أو توصيات يتوقف على تحقق النصاب لهذه الجلسة، ولا يُعرف إن كانت القوى الكردية أو السُنية ستحضر".

وأضاف: "هناك تخوف من عدم اكتمال النصاب، ولكننا سنسعى لتكثيف الحضور والمطالبة باتخاذ مواقف نراها في مصلحة البلد وتضامنا مع الجارة إيران".

يذكر أن رئاسة البرلمان كانت قد دعت سابقا إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة العدوان الصهيوني على إيران وانتهاك السيادة العراقية.