انت الان تتابع خبر شبل الزيدي عن أحداث المنطقة: العراق ليس بعيدا عن فتنة تحاك له والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مشروع الشرق الاوسط الجديد بدأ باحتلال العراق وتدمير قدراته العسكرية والاقتصادية والصناعية. وجعل العراق دولة تعايش غير متماسكة وعمل على عدم تمكينه من امتلاك دفاعات جوية وقدرات قتالية مناسبة لحماية أرضه وسمائه".وأضاف الزيدي، "واليوم نرى سماءنا مستباحة ثم توسع المشروع الصهيو امريكي لسوريا الشقيقة التي تعاني من المخطط نفسه الذي طبق في العراق. واليوم الهجوم الصهيوني الذي نفذ على الجارة ايران لم تكن الغاية منه المشروع النووي بل كانت ذريعة كاذبة مثلما استخدمت كذريعة لغزو العراق".

وتابع الزيدي، أن "النظام الإيراني هو الهدف ونشر الفوضى هو الغاية، امريكا والكيان الصهيوني لديهم مشروع إسقاط النظام وتدمير القدرة القتالية والتصنيعية في الجمهورية الإسلامية بدعم من عملائهم ومرتزقتهم" .

وأشار الزيدي الى ان "صمود الدولة والحكومة والجيش الايراني ونوع الرد كان صفعة مؤلمة بوجههم نراهن على وعي الشعب الايراني في الالتفاف حول حكومته وعلى تفاني وإخلاص الاجهزة الامنية في متابعة العملاء وقطع دابر الفتنة".

وشدد الزيدي على أن "العراق ليس بعيدا عن فتنة تحاك له. خصوصا ان الغرب يستخدم الطامع والحاقد والجاهل ادوات في مشروعه مشروع الشرق الاوسط الجديد حيث يكون السلاح والقوة فقط بيد إسرائيل".