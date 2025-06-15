انت الان تتابع خبر بضمنها العالقين.. السوداني يصدر توجيهات مهمة بعد اجتماع يتعلق بالاحداث الجارية في المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله استعراض الأوضاع والملفات الأمنية والعسكرية، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر".

وأكد المجلس "تضامن العراق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تتعرض لعدوان صهيوني سافر، يهدف الى توسعة الصراع وزعزعة الأمن الاقليمي والدولي"، مجدداً "استعداد العراق لتقديم كل أنواع المساعدة الممكنة للشعب الإيراني لمعالجة آثار العدوان".

وشدد السوداني، خلال الاجتماع، "على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن في العراق"، مشيراً الى "سابق توجيهاته لوزارة الخارجية بالعمل على ما يلزم في الهيئات الدولية والأممية لحفظ السيادة العراقية، ورفض التجاوزات التي ارتكبها الكيان الصهيوني".

كما جدد توجيهاته "ببذل أقصى الجهود لتسهيل نقل العراقيين العالقين في دول المنطقة، وإعادتهم الى أرض الوطن، بمن فيهم الموجودون في ايران".

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات ذات الصلة، وكل ما يتعلق بتطورات الأزمة التي تشهدها المنطقة، وفي هذا الصدد أكد السوداني "قدرة أجهزة الدولة على استدامة الاستقرار الداخلي، وامكانيتها المهنية العالية في مواجهة مختلف التحديات".

وأكد المجلس خلال الاجتماع على الملاحقة القانونية لمثيري الفتن، وكل من يعمل على نشر الأكاذيب، ممن يستغلون الأوضاع في المنطقة، بهدف الإساءة الى الاستقرار في عموم البلاد.

