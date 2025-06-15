انت الان تتابع خبر المشهداني يحذر من "مؤامرة كبيرة" ويوجه دعوة للخط السياسي الأول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المشهداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي لبحث الاوضاع الجارية في المنطقة، وجرى خلال الاجتماع بحث الاعتداءات الصهيونية على الجمهورية الاسلامية في إيران وانعكاساتها على الامن القومي العراقي ومجمل اوضاع المنطقة والتبعات السياسية والامنية والاقتصادية".

واستمع رئيس البرلمان الى "شرح مفصل حول الاحداث الجارية وتعقيدات المشهد، وسبل تجنيب العراق انعكاسات التصعيد مع الحفاظ على موقفنا المبدئي بإدانة العدوان الصهيوني والوقوف الى جانب الجارة ايران".

وأكد المشهداني على "عقد جلسة استثنائية بطلب من 50 عضوت"، مشيراً إلى "ضرورة حضور جميع النواب لتثبيت موقف جماعي ضد انتهاكات السيادة العراقية يمثل جميع الكتل يوم الثلاثاء المقبل 17 حزيران الجاري".

ودعا رئيس مجلس النواب لـ"حضور جلسة ائتلاف إدارة الدولة والرئاسات الثلاث والخروج بمخرجات مهمه وتهيئة الجو العام وحضور قيادات الخط الاول لها"، مشدداً على "ضرورة التعقل والحكمة للحفاظ على وحدة المجتمع وان وحدتنا في قوتنا وان المؤامرة كبيرة".

وحث المشهداني "الهيئات الدولية مثل الامم المتحدة ومجلس الامن إلى أن تغادر حالة العجز والكيل بمكيالين وتضع حد للتجاوزات الصهيونية التي تثير حالة التوتر الدائم في المنطقة"، مشيداً بـ"جهود مستشار الأمن القومي العراقي وعمل مؤسسته، ومؤكداً دعم مجلس النواب لجميع الخطوات التي فيها مصلحة البلاد".

من جانبه، أكد مستشار الامن القومي "ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي والابتعاد عن المناكفات".