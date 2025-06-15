انت الان تتابع خبر السوداني يهاتف الرئيس الإيراني.. تعبير عن التضامن وتأكيد على "تقديم المساعدة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن السوداني "أعرب عن تضامن العراق، حكومةً وشعباً، مع إيران التي تتعرض لعدوان صهيوني سافر، مؤكداً الحرص على أمنها واستقرارها كونهما يرتبطان بأمن واستقرار المنطقة، كما أكد حرص العراق على عدم اتساع نطاق الحرب، مشيراً إلى الحراك الذي تقوده الحكومة العراقية، على مختلف المسارات من اجل منع اختراق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني".وأبدى السوداني "استعداد العراق لتقديم كل أنواع المساعدات اللازمة لمعالجة آثار العدوان الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار التضامن الذي يجمع الدول الإسلامية".

من جانبه، قدم بزشكيان الشكر للعراق، بمختلف فعالياته الرسمية والشعبية، على المواقف المعلنة والواضحة في رفض سلوك الكيان الصهيوني واعتداءاته المتكررة على بلدان المنطقة، إلى جانب جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية أن تتخذ الدول الإسلامية موقفاً موحداً إزاء هذه الاعتداءات والتجاوز الصارخ على القانون الدولي، الذي قد يطال بلداناً إسلاميةً أخرى، وفق البيان.

